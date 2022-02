Arsenal-Wolverhampton, vittoria in extremis per i Gunners: in gol Pepe e Lacazette

L'Arsenal vince contro il Wolverhampton nella gara valida per il recupero della 20a giornata di Premier League

Quarto risultato utile consecutivo per l' Arsenal , dopo la vittoria con il Brentford . I Gunners vincono in casa contro il Wolverhampton nel recupero della 20a giornata di Premier League.

Wolves in vantaggio dopo tredici minuti con Hwang , che sfrutta un errore della difesa di casa e porta in vantaggio la compagine di Bruno Lage . Nel finale di primo tempo l' Arsenal sfiora il pari con Martinelli , assist perfetto di Lacazette ma il numero 35 non riesce a inquadrare lo specchio della porta da ottima posizione.

Nella ripresa subito Jimenez pericoloso, il suo colpo di testa finisce di poco alto sopra la traversa difesa dal portiere biancorosso Ramsdale. Poco più tardi ancora Wolverhampton pericoloso con Hwang, nuovamente fuori di poco. Al minuto 72 grande occasione per Lacazette, il francese si libera in area di rigore e prova il tiro ma Josè Sa, estremo difensore ospite, è superlativo ad impedire il pareggio. Nel finale l'Arsenal trova il pareggio con il nuovo entrato Pepe, assist di Nketiah e nulla da fare per il portiere portoghese. Nel recupero grande occasione per i Gunners con Saka, Josè Sa si salva con un grande intervento. Il gol però è nell'aria, l'Arsenal trova infatti il vantaggio nell'ultimo dei cinque minuti di recupero con Lacazette, assist di Pepe e gran gol del francese.