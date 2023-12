Arsenal-West Ham, le probabili formazioni: Arteta senza Havertz, Paqueta dal 1′

Il derby di Londra, valevole per la diciannovesima giornata di Premier League, è in programma alle ore 21:15.

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera all'Emirates Stadium. Alle ore 21:15, fra le mura amiche, l'Arsenal ospiterà il West Ham in occasione della diciannovesima giornata del massimo campionato inglese con l'obiettivo di tornare al primo posto, approfittando anche del recente passo falso dell'Aston Villa. Tuttavia, il match non è fra i più semplici: gli ospiti, infatti, vengono da due successi di fila - senza subire reti - contro Manchester United e Wolverhampton.

I Gunners occupano attualmente il secondo posto della classifica di Premier League a quota quaranta punti, a -2 dalla capolista Liverpool, reduce dalla vittoria ottenuta lo scorso martedì per 2-0 in casa del Burnley. Uno score frutto di dodici successi, quattro pareggi e due sconfitte, con trentasei gol all'attivo e sedici reti subite. Sono trenta, invece, i punti ottenuti fin qui dal West Ham, al settimo posto. Frutto di nove vittorie, tre pareggi e ben sei sconfitte; trentuno le reti realizzate in diciotto partite, trenta i gol incassati.

In occasione del derby di Londra, Mikel Arteta non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match - nel dettaglio - Fabio Vieira, Jurrien Timber, Takehiro Tomiyasu e Thomas Partey, oltre allo squalificato Kai Havertz. Mentre David Moyes dovrà rinunciare al solo Michail Antonio. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Jesus, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta.

WEST HAM (4-3-3): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Soucek, Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Bowen, Paqueta. Allenatore: David Moyes.

DOVE VEDERE ARSENAL-WEST HAM IN TV — La partita tra Arsenal e West Ham sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno. Il match sarà disponibile anche in diretta streaming su Now TV e tramite Sky Go, scaricando le app oppure accedendo ai siti delle piattaforme tramite Smart TV o dispositivi mobili (pc, tablet, console, smartphone).