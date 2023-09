Arsenal-Manchester United, probabili formazioni: ten Hag con Rashford, Nketiah dal 1′

I Red Devils, dall'altra parte, si sono resi protagonisti di una rimonta rocambolesca proprio contro il Nottingham Forest: dallo 0-2 rimediato in quindici minuti al 3-2 finale grazie alle reti decisive messe a segno da Eriksen, Casemiro e Bruno Fernandes. Non un inizio particolarmente brillante per il Manchester United che ha battuto in casa anche il Wolverhampton, ma soffrendo. Due successi intervallati dalla sconfitta (meritata) in trasferta contro il Tottenham per 2-0. Un punto in meno rispetto agli avversari in classifica (6). Quattro le reti messe a segno, altrettanto quelle incassate.