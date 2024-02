Arsenal-Liverpool, probabili formazioni: Arteta con Gabriel Jesus, c’è Luis Diaz

La sfida valevole per la ventitreesima giornata di Premier League è in programma alle ore 17:30 all'Emirates Stadium.

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio all'Emirates Stadium. Alle ore 17:30, fra le mura amiche, l'Arsenal ospiterà la capolista Liverpool in uno scontro diretto ad alta tensione. I Reds, reduci da cinque vittorie di fila conquistate in campionato, sono la squadra più in forma del torneo, con il miglior attacco e la miglior difesa. Dopo le due sconfitte consecutive rimediate in Premier League e in FA Cup rispettivamente sul campo del Fulham e contro lo stesso Liverpool, i padroni di casa hanno vinto le ultime due partite contro Crystal Palace e Nottingham Forest, rilanciandosi al terzo posto in classifica.

Sono quarantasei i punti conquistati fin qui dall'Arsenal, gli stessi ottenuti dal Manchester City con una partita in meno. Uno score frutto di quattordici successi, quattro pareggi e quattro ko; quarantaquattro i gol siglati in ventidue gare, ventuno le reti incassate. In vetta alla classifica di Premier League, il Liverpool ha messo in cassaforte cinquantuno punti, frutto di quindici vittorie, sei pareggi e solo una sconfitta, con cinquantuno reti all'attivo e diciannove gol subiti. Fra le mura amiche, dunque, i Gunners proveranno a fermare la prima della classe: d'altra parte, l'Arsenal in casa ha centrato il successo otto volte su undici in questa stagione, mentre nelle restanti tre gare hanno ottenuto due pareggi ed un ko. All’andata ad Anfield è terminata in parità.

Intanto, al cospetto della compagine guidata da Mikel Arteta, Jurgen Klopp - che ha già annunciato l’addio a fine stagione - non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Stefan Bajcetic, Konstantinos Tsimikas, Mohamed Salah, Thiago Alcantara e Joel Matip. Mentre il tecnico dell'Arsenal dovrà rinunciare a Marquinhos, Jurrien Timber, Kieran Tierney e Thomas Partey. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz/Smith Rowe; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Allenatore: Arteta.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson/Gomez; Jones, Mac Allister, Szoboszlai; Diogo Jota, Nunez, Luis Diaz. Allenatore: Klopp.

DOVE VEDERE ARSENAL-LIVERPOOL IN TV — La sfida Arsenal-Liverpool, valevole per la ventitreesima giornata di Premier League, sarà visibile in diretta TV sui canali Sky: Sky Sport Uno e su Sky Sport 4K. Il match sarà disponibile anche in live Streaming attraverso l'app SkyGo, oppure attraverso NOW.