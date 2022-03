Arsenal-Liverpool, le probabili formazioni: Klopp lancia Diaz, intoccabili per Arteta

Va in scena il big match valido per il recupero della ventisettesima giornata di Premier League

Arsenal e Liverpool sono ancora in lotta per i rispettivi obiettivi stagionali ai vertici della Premier League. La formazione di Mikel Arteta e quella di Jurgen Klopp si affronteranno in quello che sarà un vero e proprio snodo cruciale del campionato inglese. Non perché rappresenta uno scontro diretto tra le due squadre, bensì per il peso specifico che i tre punti in palio all'Emirates hanno per altre tre squadre. West Ham e Manchester United, infatti, tengono gli occhi fissi sul quarto posto occupato dai Gunners, ancora alla portata di entrambe le compagini.