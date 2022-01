Arsenal-Liverpool, le probabili formazioni: chi vince affronta il Chelsea in finale

Semifinale di ritorno di EFL Cup o Carabao Cup tra Arsenal e Liverpool, che partono dallo 0-0 di "Anfield". Il Chelsea aspetta la vincente a "Wembley" per giocarsi il trofeo

A cura di Davide Raja

Siamo quasi giunti alle battute finali della English Football League Cup, o come gli sponsor preferiscono chiamarla Carabao Cup. Questo trofeo, parallelo alla FA Cup, è comunque molto ambito dalle squadre inglesi che non sottovalutano mai alcuna competizione. Il Chelsea, battendo il Tottenham in semifinale sia all'andata sia al ritorno, ha già strappato un biglietto per la finale che si giocherà a "Wembley" il 27 febbraio ed attende la seconda finalista che sarà la vincente tra Arsenal e Liverpool (in programma alle 20:45). Le due compagini hanno già disputato la gara d'andata ad "Anfield" che è terminata 0-0 il 13 gennaio, nonostante i "Gunners" abbiano giocato ben 70 minuti in inferiorità numerica, causata dall'espulsione di Xhaka. Qualunque sia la vincitrice, la finale avrà il sapore di un derby: o sarà un confronto tra due club di Londra (che hanno già disputato la finale di Europa League nel 2019, vinta allora dai Blues di Sarri) oppure sarà una sfida tutta tedesca tra i tecnici Tuchel e Klopp, probabilmente i migliori allenatori del Borussia Dortmund dell'ultimo decennio.

L'Arsenal vuole assolutamente andare fino in fondo in questa competizione, vista la clamorosa eliminazione dalla FA Cup, leggermente più sentita dai tifosi inglesi, perdendo 1-0 contro il Nottingham Forest. L'ultima gara giocata dai "Gunners" in Premier League, non è un altro ricordo piacevole: si tratta della sconfitta casalinga contro il Manchester City per 1-2, probabilmente immeritata per i ragazzi di Arteta. Il big match con il Tottenham, invece, è stato posticipato a causa dei recenti contagi tra staff e calciatori al Covid-19 del club biancorosso. Arteta deve ripartire dalle tre gare precedenti a quelle appena descritte, pensando alle cinque vittorie consecutive in cui sono state realizzate anche goleade, contro Leeds, Sunderland e Norwich. La vittoria in extremis del Tottenham contro il Leicester non avrà fatto sicuramente troppo piacere ai "Gunners". con gli "Spurs" che adesso li hanno sorpassati in classifica. Diversi calciatori sono partiti per giocarsi la Coppa d'Africa, tra cui Aubameyang, Partey, Elneny e Pepe.

Il Liverpool starà ancora masticando amaro pensando alla gara di andata giocatasi in casa, in cui Salah non è potuto scendere in campo, non solo per la superiorità numerica ma anche ricordando l'occasione colossale fallita da Minamino negli ultimi minuti di gara. I Reds sembrano comunque ancora i favoriti per strappare l'ultimo ticket della finale, freschi di un netto 3-0 contro il Brentford in campionato. A differenza dell'Arsenal, la formazione di Klopp è riuscita ad andare avanti anche nella FA Cup, battendo lo ShrewsburyTown, squadra della terza divisone inglese. I Reds non avranno a disposizione Thiago Alcantara e Divock Origi, mentre Naby Keita, Sadio Mane e Mohamed Salah sono impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d'Africa.

Queste le probabili formazioni della semifinale di ritorno, in programma alle 20.45 all'"Emirates":

ARSENAL (4-4-2): Ramsdale; Chambers, Holding, Gabriel, Tierney; Saka, White, Lokonga, Martinelli; Lacazette, Nketiah. Allenatore: Arteta.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Minamino, Firmino, Diogo Jota. Allenatore: Klopp.

DOVE VEDERLA: Si può vedere in diretta su DAZN. La piattaforma di streaming è in possesso dei diritti di trasmissione della EFL Cup.