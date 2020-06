Arsenal, il dubbio di Aubameyang: “Rinnovo? Sarà una decisione difficile, ai Gunners la prima mossa”

Pierre-Emerick Aubameyang ancora nel limbo.

L’attaccante gabonese dell’Arsenal è in scadenza di contratto con i Gunners (2021) e per questo motivo sta valutando se rinnovare o meno il proprio rapporto con il club londinese. Il calciatore classe ’89, nel corso di un’intervista concessa a Telefoot, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“La decisione più importante della mia carriera. Non ci sono state offerte di recente. Ho discusso con il club qualche mese fa e sanno perché non è ancora successo nulla. Voglio essere onesto con tutti: è un momento importantissimo nella mia carriera, un punto di svolta. Loro hanno le chiavi e spetta a loro fare la prima mossa, poi vedremo come andrà. Sarà sicuramente una decisione difficile da prendere”.

