Arsenal-Everton, le probabili formazioni: c’è l’ex Iwobi. Arteta vuole il +5 sul City

L'Arsenal vuole allungare sui Citizens, l'Everton cerca punti salvezza. La preview

Mediagol ⚽️

Di Davide Raja

Mentre prosegue la settimana di FA Cup, in Inghilterra si recuperano le gare di Premier League sospese ad inizio campionato a causa della scomparsa della Regina Elisabetta II, tra cui la sfida tra Arsenal ed Everton, settima giornata in programma questo mercoledì alle 20:45 all'Emirates Stadium.

Come arriva l'Arsenal: — L'Arsenal si è ormai lasciato alle spalle un breve periodo negativo, l'unico della stagione, che aveva concesso al Manchester City di recuperare quanto più terreno possibile per insediare la prima posizione. Dopo un solo punto raccolto in tre gare, tra cui la sconfitta proprio contro i Citizens, la formazione di Arteta ha vinto le successive due gare di campionato contro Aston Villa e Leicester. Essendo questo un match di recupero della Premier League, i Gunners hanno l'occasione di allungare in classifica battendo un avversario sulla carta alla portata ma che non va sottovalutato visto il recente scivolone dello scorso inizio febbraio proprio contro l'Everton. Un vantaggio di cinque punti sul City potrebbe riportare l'Arsenal ad una condizione di maggiore sicurezza verso la conquista del titolo. Per quanto riguarda la formazione, pochi dubbi per Arteta con un ballottaggio in avanti tra Nketiah e Trossard, con il primo leggermente favorito.

Come arriva l'Everton: — L'Everton meno di un mese fa ha già fatto lo "scherzetto" alla capolista, vincendo per 1-0 in casa grazie alla rete del difensore Tarkowski, il quale sarà presente anche questo mercoledì. Le Toffees, tuttavia, nonostante possano rappresentare un pericolo per le compagini d'alta classifica, vedi anche il pari conquistato all'Etihad Stadium contro il Manchester City, non sono ancora riuscite a sporgere la testa fuori dalla zona retrocessione ma guadagnare un punto significherebbe agganciare il Leeds al quartultimo posto. Ultime quattro uscite altalenanti per la formazione di Dyche che ha rimediato due sconfitte e due vittorie, con il recente ko in casa contro l'Aston Villa. Due assenze importanti per le Toffees, costrette a rinunciare a Calvert-Lewin e Townsend. Riflettori puntati su Iwobi, ex della serata, che con l'Arsenal ha giocato esattamente per quindici anni della propria carriera, considerando anche le giovanili. Come Arteta, anche per Dyche c'è un ballottaggio per il ruolo di centravanti, con Maupay che dovrebbe partire dall'inizio lasciando Gray in panchina.

Le probabili formazioni: — ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah. Allenatore: Arteta.

EVERTON (4-3-3): Pickford; Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; Doucouré, Gueye, Onana; Iwobi, Maupay, McNeil. Allenatore: Dyche.

Arbitro: Michael Oliver.

Assistenti: Stuart Burt, Simon Bennett.

Quarto ufficiale: David Coote.

VAR: Tony Harrington.

Assistente VAR: James Mainwaring.

Arsenal-Everton in TV — Il match si potrà seguire in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go e su NOW, piattaforma live e on demand di Sky.