Arsenal-Chelsea, probabili formazioni: Arteta con Havertz, Jackson dal 1′

La sfida valevole per il recupero della ventinovesima giornata di Premier League è in programma alle 21:00 all'Emirates Stadium.

Mediagol ⚽️ 23 aprile - 13:30

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera all'Emirates Stadium. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Arsenal ospiterà il Chelsea nel recupero della ventinovesima giornata di Premier League con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio al fine di blindare il primo posto. I padroni di casa, freschi di eliminazione dalla Champions e già fuori da entrambe le coppe nazionali, puntano, infatti, a laurearsi campioni di Inghilterra. Un titolo che manca ormai da vent'anni. Di fronte ci sarà un Chelsea imbattuto in campionato da due mesi (quattro successi e quattro pareggi), pronto a raggiungere quel sesto posto che dista appena tre punti.

Nel dettaglio, sono settantaquattro i punti ottenuti fin qui dall'Arsenal, gli stessi conquistati dal Liverpool, mentre il Manchester City occupa attualmente il terzo posto a quota settantatré punti. Uno score frutto di ventitré vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, con settantasette gol all'attivo e ventisei reti subite (miglior attacco e miglior difesa del torneo). A quota quarantasette punti i Blues, che sabato hanno visto svanire l’obiettivo FA Cup (battuto di misura dal City in semifinale). Uno score frutto di tredici successi, otto pareggi e dieci ko; sessantuno le reti siglate in trentuno partite, cinquantadue i gol incassati. La squadra di Pochettino, inoltre, deve ancora giocare due recuperi contro Tottenham e Brighton, valevoli rispettivamente per il ventiseiesima e la trentaquattresima giornata.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Arteta, Pochettino non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Lesley Ugochukwu, Romeo Lavia, Levi Colwill, Wesley Fofana, Reece James, Robert Sanchez e Christopher Nkunku. Da valutare le condizioni di Malo Gusto, Cole Palmer e Ben Chilwell, che difficilmente saranno della partita. Mentre il tecnico dell'Arsenal dovrà fare a meno del solo Jurrien Timber. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Rice, Jorginho, Ødegaard; Martinelli, Havertz, Saka. Allenatore: Arteta.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, T. Silva, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Gallagher, Mudryk, Sterling/Madueke; Jackson. Allenatore: Pochettino.

DOVE VEDERE ARSENAL-CHELSEA IN TV — La sfida tra Arsenal e Chelsea sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). E in diretta streaming su SkyGo, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.