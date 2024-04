Arsenal-Aston Villa, probabili formazioni: Emery senza Douglas Luiz, Havertz dal 1′

La sfida valevole per la trentatreesima giornata di Premier League è in programma alle 17:30 all'Emirates Stadium.

Mediagol ⚽️ 14 aprile 2024 (modifica il 14 aprile 2024 | 11:40)

E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio all'Emirates Stadium. Alle ore 17:30, fra le mura amiche, l'Arsenal ospiterà l'Aston Villa nel match valevole per la trentatreesima giornata di Premier League. Conquistare l'intera posta in palio per rispondere al successo del Manchester City per 5-1 contro il Luton Town ed in attesa del risultato tra Liverpool e Crystal Palace (in campo alle ore 15). E' questo l'obiettivo dei padroni di casa, che puntano a conquistare il titolo. Arsenal, Liverpool e City, infatti, sono distanziate appena due punti a sei giornate dalla fine.

Sono settantuno i punti conquistati fin qui dai Gunners, adesso a -2 dalla squadra di Pep Guardiola, così come il Liverpool. Uno score frutto di ventidue successi, cinque pareggi e quattro sconfitte, con settantacinque gol all'attivo e ventiquattro reti subite, con l'Arsenal che vanta la miglior difesa del torneo. Tuttavia, l'incontro non sarà dei più semplici. All'Emirates Stadium arriverà l'Aston Villa, che contende al Tottenham il quarto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League ma che ha conquistato soltanto cinque punti nelle ultime cinque giornate (una vittoria, due pareggi e due sconfitte).

Intanto, gli uomini di Mikel Arteta torneranno in campo cinque giorni dopo il pareggio per 2-2 ottenuto in occasione dell'andata dei quarti di finale di Champions contro il Bayern Monaco. Mentre in campionato sono reduci da due vittorie di fila contro Luton Town e Brighton. Anche l'Aston Villa in settimana è scesa in campo: giovedì 11 aprile, infatti, gli ospiti hanno battuto per 2-1 il Lilla nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Mentre in Premier, lo scorso weekend, non sono andati oltre il 3-3 contro il Brentford.

Inoltre, al cospetto della seconda della classe, il tecnico Unai Emery non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Jacob Ramsey, Boubacar Kamara, Emiliano Buendia, Tyrone Mings, oltre allo squalificato Douglas Luiz. Arteta, invece, dovrà fare a meno di Jurrien Timber e Albert Sambi Lokonga. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 4-4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ARSENAL (4-3-3): Raja; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Oedegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Gabriel Jesus. Allenatore: Arteta.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez, Konsa, Diego Carlos, Torres, Digne, Bailey, Tielemans, McGinn, Rogers, Diaby, Durán/Watkins. Allenatore: Emery.

DOVE VEDERE ARSENAL-ASTON VILLA IN TV — La sfida tra Arsenal e Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport 4K (213). Il match sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e utilizzando l'app Sky Go.