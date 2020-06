Arsenal, Arteta: “Aubameyang il rinnovo più urgente, speriamo di poter annunciare qualcosa”

Il futuro di Mikel Arteta.

Il tecnico dell’Arsenal spera di poter trattenere i propri talenti, come Aubameyang, in procinto di lasciare il club londinese al termine della stagione. L’allenatore basco dei Gunners, ai canali ufficiali del club, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Stiamo provando a sistemare i rinnovi più urgenti, prioritari. Quelli di Bukayo Saka e Pierre-Emerick Aubameyang sono entrambi molto importanti, non solo per il presente ma anche per il futuro del club. Quando avremo qualcosa da annunciare, lo faremo al momento giusto”.