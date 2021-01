Premier League, il riscatto di Kloop: il Tottenham di Mourinho cade contro il Liverpool, Reds a -4 dalla vetta. La classifica aggiornata

Il Liverpool torna a gioire dopo un periodo negativo.

La formazione guidata da Jurgen Kloop stava certamente vivendo un momento non positivo della stagione, con prestazioni deludenti, risultati che non arrivavano e sempre più infortuni a colpire in maniera netta la rosa dei Reds. Questa sera, probabilmente, la franchigia guidata da Salah e compagni ha finalmente visto la luce in fondo al tunnel, battendo con il parziale di 1-3 il Tottenham di Jose Mourinho. La rete siglata da Sadio Mane al 65′ è stata quella che ha senza dubbio messo k.o. la compagine di casa, dopo che quest’ultima si era anche vista annullare dal VAR un gol nei primissimi minuti della sfida. A fare il resto sono stati i fedelissimi di Kloop, che hanno dominato in lungo e in largo un confronto mai davvero stato in discussione. Adesso i Reds si trovano al quarto posto, a soli quattro punti dalla vetta, con una classifica che sta diventando davvero cortissima, con tante squadre in lotta per le posizioni di vertice.

Di seguito la classifica aggiornata.