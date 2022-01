Premier League, Brighton-Chelsea: Tuchel sceglie Lukaku, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Brighton-Chelsea, gara in programma alle 21 e valida per la ventiquattresima giornata di Premier League

Il Chelsea per riscattare la sconfitta di misura contro il Manchester City, il Brighton per dare continuità ai quattro risultati utili di fila. Alle 21 allo stadio "Amex" in programma la sfida tra i padroni di casa del Brighton e i Blues di Tomas Tuchel, valida per la ventiquattresima giornata di Premier League.