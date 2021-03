Porto, Pinto da Costa è sicuro: l’ex Real Madrid Pepe rinnoverà il contratto con il club biancoblu

Pepe-Porto: un binomio vincente.

Juventus, il tackle di Rummenigge dopo il ko con il Porto: “La verità su Cristiano Ronaldo è una sola”

Trentotto anni e non sentirli. Képler Laveran Lima Ferreira, meglio noto come Pepe, è il capitano della compagine biancoblu guidata da Sérgio Conceição. Esperienza e personalità coadiuvate da una buona dose di talento difensivo: tutto questo, e non solo, offre quotidianamente l’ex calciatore del Real Madrid ai propri compagni di squadra. La franchigia portoghese ha recentemente eliminato la Juventus di Andrea Pirlo, qualificandosi così ai quarti di finale della massima competizione europea. Fondamentale è stato l’apporto dato dall’ex Beşiktaş al reparto difensivo del Porto che ha così saputo arginare la manovra bianconera con a capo Cristiano Ronaldo.

Le prestazioni offerte da Pepe hanno così convinto la dirigenza portoghese ad offrire un rinnovo di contratto all’ex Blancos. A tal proposito, il presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale televisivo Porto Canal: “Tra due anni, senza alcun dubbio, rinnoveremo il suo contratto“, ha sottolineato il patron originario di Cedofeita. Pinto da Costa ha fatto anche allusione anche alla buona condizione fisica di Pepe, ricordando che nell’ultima partita il difensore alla corte di Sérgio Conceição ha percorso più di 10 chilometri da difensore centrale.

Juventus, le condizioni di Dybala: l’ex Palermo vede la luce in fondo al tunnel. Le ultime