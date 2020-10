Perù, lo strano caso di Osama Vinladen: il calciatore dell’Union Comercio dal nome bizzarro

Nel mondo del calcio i nomi bizzarri sono all’ordine del giorno, ma questa storia ha davvero dell’assurdo.

In Perù c’è chi si chiama Osama Vinladen Jimenez. Trattasi del giovane attaccante classe 2002 dell’Union Comercio (seconda divisione peruviana) che è diventato celebre non tanto per le sue giocate ma per il curioso nome che porta. Il calciatore, in diretta al programma TV Què T’hi Jugues de Ser Catalunya, ha dichiarato di chiamarsi così perché in quegli anni questo era un nome di moda.

“Mio fratello si chiama Saddam Hussein. Mio padre avrebbe voluto un terzo maschio per chiamarlo George Bush, ma invece è uscita una femmina. I miei amici mi hanno preso molto in giro, ma ora ci sono abituato. Ho anche pensato di cambiare nome, ma ora sono tranquillo. Anche se c’è stato un Osama che ha ucciso la gente non credo che ci sia una legge che dica che quel nome sia cattivo. Di sicuro attira l’attenzione. Mio figlio si chiama Santiago sebbene mio padre avesse voluto che lo chiamassi George Bush”.