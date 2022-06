Paraguay, leggenda Chilavert: da portiere goleador alla Presidenza della Repubblica

Tantissimi appassionati di calcio, a cavallo tra gli anni '80 e 2000, ricorderanno il portiere e capitano del Paraguay, José Luis Chilavert, storico estremo difensore della Nazionale paraguaiana, ancora oggi tra i migliori al mondo secondo la classifica IFFHS che lo colloca al secondo posto tra i portieri sudamericani e sesto nella graduatoria mondiale, dietro il collega ex Lazio, Catania ed Inter, Alvaro Carrizo. Chilavert che in carriera ha difeso i pali di club prestigiosi come San Lorenzo in Argentina, Real Saragozza (in Spagna), fino vestire le maglie di Strasburgo e Peñarol, è ricordato tra i calciofili più che per le prodezze a difesa della propria porta, anche per le tante reti siglate agli avversari (sessantadue) tra rigori e calci di punizione.