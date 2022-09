Morte Regina Elisabetta: rinviate gare del week-end anche in Irlanda del Nord

Dopo la Premier League, si ferma il calcio anche in Irlanda del Nord

Dopo la riunione tenutasi questa mattina, il club della Premier League hanno deciso di rinviare le gare previste questo weekend, valide per la settima giornata di campionato, in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II: scomparsa nella giornata di ieri all'età di 96 anni.