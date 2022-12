Morte Pelè, il Santos sospende l’utilizzo della 10. Rueda: “Valutiamo il ritiro”

Il calcio è in lutto, ad 82 anni si è spento Pelè in Brasile. Il fuoriclasse era da tempo malato e nelle ultime settimane la situazione era peggiorata, fino alla morte sopraggiunta ieri 29 dicembre. Diciassette anni della sua carriera trascorsi nel Santos per O'Rey, autore di più di 600 gol in bianconero, oltre che diversi campionati e coppe vinte con la maglia di uno dei principali club del Brasile.