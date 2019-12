Mondiale per club, Liverpool-Flamengo 1-0 d.t.s: Bobby-gol e i Reds sono campioni del mondo, brasiliani k.o.

Il Liverpool è campione del mondo per la prima volta nella sua storia.

I Reds hanno superato per 1-0 il Flamengo nella gara valida per la finale del Mondiale per club. La compagine guidata da Jurgen Klopp ha dovuto soffrire tanto in una gara giocata sul filo dell’equilibrio, spezzato solo da una rete di Firmino nel primo tempo supplementare. Il centravanti brasiliano, dopo aver sbagliato un’occasione colossale nei primi minuti del match, si è fatto perdonare insaccando il gol della vittoria al 98′ quando su assist di Manè ha dribblato il portiere sudamericano e insaccato.