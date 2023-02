Mondiale per Club, la finale: le probabili formazioni di Real Madrid-Al Hilal

La finale del Mondiale per Club è in programma alle 20 al Moulay Abdallah Stadium

E' tutto pronto per la finale del Mondiale per Club. Alle ore 20:00, al Moulay Abdallah Stadium di Rabat, andrà in scena la sfida fra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l'Al Hilal. Il tecnico italiano, che ha dalla sua i favori del pronostico, cercherà di portare a casa il terzo Mondiale per club ed il quarto trofeo in otto mesi dopo lo scudetto, la Champions League e la Supercoppa Europea. Di fronte, la compagine saudita che ha superato ai rigori il Wydad Casablanca e battuto il Flamengo - campione della Libertadores - in semifinale.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Per l'occasione, Ancelotti dovrà fare a meno ancora una volta di Benzema (fastidio alla parte posteriore del ginocchio) e Courtois (problema muscolare). Ma non solo; salteranno la finale anche Mendy (lesione al muscolo semimembranoso della gamba sinistra), Eder Militao (noie all’adduttore) e Lucas Vasquez. Blancos in campo col 4-3-3: davanti a Lunin, dunque, Alaba e Rüdiger comporranno il tandem di centrali difensivi; Carvajal e Camavinga esterni bassi sulle rispettive corsie. Il giovane Tchouaméni nelle vesti di playmaker guiderà un centrocampo completato dagli esperti Modric e Kroos. Valverde e Vinicius Jr larghi formeranno il tridente con Rodrygo terminale offensivo.

Ramon Diaz, invece, dovrebbe riconfermare dal primo minuto lo stesso undici visto all'opera contro il Flamengo. Tra i pali il capitano Al Mayouf, Jang e Al Boleahi al centro della difesa, mentre Abdulhamid e Al Dawsari agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, spazio a Carrillo e Cuéllar. Marega e Al Dawsari saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Vietto il perno centrale. In avanti, ecco Ighalo.

Ecco le probabili formazioni del match fra Real Madrid e Al Hilal:

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Carvajal, Alaba, Rüdiger, Camavinga; Modric, Tchouaméni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr. All.: Ancelotti.

Al Hilal (4-2-3-1): Al Mayouf; Abdulhamid, Jang, Al Boleahi, K. Al Dawsari; Carrillo, Cuéllar; Marega, Vietto, S. Al Dawsari; Ighalo. All: Ramon Diaz.

LA FINALE IN TV — La partita Real Madrid-Al Hilal sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Sarà possibile seguire la finalissima su Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre). La gara, inoltre, sarà fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NowTV.