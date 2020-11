Maradona, ricoverato per troppo stress: venerdì aveva lasciato la panchina. Le condizioni del Pibe de Oro…

Paura per Diego Armando Maradona.

El Pibe de Oro è stato ricoverato in una clinica di La Plata dove si era già recato nel mese di settembre per alcuni accertamenti. L’ex Barcellona e Napoli, che ha da poco festeggiato i suoi 60 anni, non si trova nella struttura a causa del contagio da Covid 19, come si temeva all’inizio.

Estero, Maradona ricoverato: fonti argentine escluderebbero contagio da Covid

L’attuale tecnico del Gimnasia, infatti, è stato trattenuto a causa di una forte forma di stress; da giorni non mangia, non beve, non parla con nessuno, non dorme e i farmaci che gli sono stati prescritti non hanno gli effetti sperati. Maradona, che lo scorso venerdì al 15’ di gioco della sfida contro il Patronato aveva subito lasciato lo stadio facendo ritorno a casa, fisicamente impossibilitato a seguire da vicino la sua squadra che poi ha vinto con un rotondo 3-0, è arrivato in clinica totalmente disidratato e con una forte anemia. Le sue condizioni di salute non sono gravi, ma qualora non dovessero migliorare e il suo corpo non dovesse rispondere alle cure, sarà trasportato a Buenos Aires per ulteriori accertamenti.