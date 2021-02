Manchester United, Solskjaer su Pogba: “Qui nessuno ha il posto garantito, stiamo facendo delle valutazioni”

Ole Gunnar Solskjaer è stato chiaro sulle intenzioni del Manchester United.

La squadra allenata dal tecnico norvegese sta vivendo uno dei momenti più intensi e positivi degli ultimi anni, essendosi avvicinata prepotentemente alla testa della Premier League. Le chance di un’eventuale vittoria finale dei Red Devils, infatti, sono sensibilmente aumentate, anche grazie all’operato in panchina dell’ex attaccante. Nella canonica conferenza stampa in vista dell’importante match contro l’Everton, l’allenatore della sponda rossa di Manchester ha voluto chiarire in merito al delicato tema legato al futuro di Paul Pogba. Il centrocampista ex Juventus si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni già dall’inizio della nuova annata, cosa che gli ha permesso di tornare in cima alle gerarchie di Solskjaer. Nonostante questo, però, il futuro del giocatore francese è ancora oggi un rebus, considerata la scadenza del suo contratto che recita 2022.

Ecco le parole del tecnico in merito alla situazione intorno al talentuoso classe ’93:”Nessuno ha garantito un posto nella squadra come un abbonamento qui – ha proseguito Solskjaer – Penso ancora che stiamo facendo la stessa pianificazione e preparazione ma ovviamente la pandemia ha cambiato il mercato, ha cambiato il mondo e potrebbe influenzare ciò che possiamo fare“