Manchester United, Solskjaer: “Si comincia a sentire la fatica, Greenwood mi ha stupito”

Ole Gunnar Solskjaer si proietta alla sfida contro il Bournemouth.

Il tecnico del Manchester United sta rincorrendo quel quarto posto che varrebbe una qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I Red Devils in settimana hanno archiviato la pratica Brighton e hanno recuperato punti sul Chelsea che adesso ha solo 2 punti di vantaggio. Le parole del tecnico norvegese.

“Abbiamo un paio di infortunati. Adesso si incomincia a sentire la fatica, quindi potrebbero esserci un paio di cambiamenti, ma vediamo fino a domani. I ragazzi che non hanno giocato martedì vogliono giocare e sono pronti. Jones e Tuanzebe out? Phil e Axel saranno ancora fuori per un po ‘. Passeranno alcune settimane prima che Phil possa riprendere gli allenamento e probabilmente non vedremo Tuanzebe fino a settembre. Greenwood? Si sta comportando bene, da titolare o subentrato. Sta crescendo in modo fantastico in questa stagione, direi quasi che per lui il cielo è l’unico limite. È ancora un ragazzino e dobbiamo prenderci cura di lui, ma ha un talento naturale per il gol”.