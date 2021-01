Manchester United, Rashford: “Unico rimpianto? Non essere stato allenato da Ferguson. La Premier League…”

Un onore ricevere questo premio.

Marcus Rashofrd, gioiello dal grande talento del Manchester United, a soli 23 anni ha ricevuto il premio tributario annuale rilasciato dalla Football Writers ‘Association. Il centravanti britannico è il più giovane calciatore del paese a ricevere questo prestigioso riconoscimento, dimostrandosi ancora una volta un uomo prima che un grande professionista. Come anche riportato dal portale online Mail, Rashoford ha speigato come il suo più grande rimpianto sia non essere stato allenato da Sir Alex Ferguson, uno dei tecnici più importanti nella storia dei Red Devils. Ecco le sue parole:”Per me è stata un’esperienza incredibile e penso che per me sia probabilmente l’unico rimpianto che abbia mai avuto nella mia carriera, non aver mai avuto la possibilità di giocare con Sir Alex. È qualcosa che probabilmente non succederà mai ora, ma essere al telefono con lui e avere solo 10 o 15 minuti di conversazione con lui è stato fantastico e sono contento che fosse a conoscenza della situazione e anche lui voleva aiutare, quindi è stato fantastico. Mi ha sempre sostenuto, sin dall’inizio, con quello che sto facendo. Probabilmente quando altre persone nello sport mi dicevano di non farlo e di concentrarmi solo sul calcio, ha detto che se ci credevo, e credo che sia la cosa giusta da fare, allora c’è lui dietro. Quelle sue parole sono una sensazione incredibile sentirlo”.

Non sono mancate le parole di apprezzamento dello stesso Ferguson, complimentatosi con l’attaccante britannico:”Lo conosco da quando ero un bambino di 7 anni e l’ho visto crescere attraverso i ranghi del Manchester United in una persona davvero meravigliosa. A parte la sua vita da calciatore, quello che ha ottenuto negli ultimi mesi è abbastanza sorprendente, come ha aiutato le persone bisognose è un risultato davvero sorprendente. Vorrei congratularmi con lui per questo. Ha mostrato ai giovani in particolare che esiste un modo diverso di affrontare la vita.Ha mostrato grande umiltà, ha mostrato coraggio nel fare quello che ha fatto, quindi questo risultato è ben meritato e dovrebbe essere riconosciuto con quello che ha fatto.Allora Marcus, complimenti per un risultato fantastico.”