Manchester United, Rashford fa gol al razzismo su Instagram: “Sono estremamente orgoglioso di essere di colore”

Pesanti insulti razzisti sono stati rivolti a Marcus Rashford.

Premier League, Arsenal-Manchester United 0-0: pareggio a reti bianche tra Solskjær e Arteta. La classifica

L’attaccante del Manchester United è stato vittima di molteplici offese in seguito al pareggio per 0-0 nell’ultimo match di Premier League contro l’Arsenal. Alcuni ‘leoni da tastiera’, infatti, lo avrebbero attaccato nella bacheca del suo profilo Instagram, deridendolo in maniera rude per il colore della sua pelle. Nonostante ciò, però, il giocatore britannico non si è fatto intimidire e sempre tramite i suoi canali social ha risposto in maniera decisa a tali individui e alle loro gravose parole. Ecco le dichiarazioni del numero 10 dei Red Devils: “Sono un uomo di colore e vivo ogni giorno orgoglioso di esserlo. Nessuno, o nessun commento, mi farà sentire diverso. Quindi mi dispiace se stavi cercando una reazione forte, semplicemente non la otterrai qui. Non li condivido con uno screenshot. Sarebbe irresponsabile farlo e come potete immaginare non c’è niente di originale in loro.Ho bellissimi bambini di tutti i colori che mi seguono e non hanno bisogno di leggerlo. Bellissimi colori che dovrebbero solo essere celebrati“.