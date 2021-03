Manchester United, Hughes: “Cavani va ceduto, vi spiego. Mercato? Kane e Haaland giusti per Solskjaer”

Il Manchester United ha una buona qualità offensiva.

Queste le parole di Mark Hughes, tecnico del Southampton ed ex giocatore del Manchester United intervenuto proprio in merito ad alcuni temi legati ai Red Devils. L’allenatore gallese ha segnato un’epoca con i britannici, diventando una delle colonne portanti della squadra per ben otto stagioni dal 1988. Anche per questo motivo, infatti, Hughes si è permesso di dare un giudizio al reparto offensivo della formazione di Solskjaer, che ha visto arrivare nell’ultima finestra estiva di calciomercato Edinson Cavani.

L’uruguaiano, tuttavia, non ha offerto il rendimento sperato alla compagine di Manchester, dimostrando alcune oggettive difficoltà nell’adattarsi ad un campionato più veloce e dinamico come la Premier League. Hughes – in esclusiva ai microfoni di Sky Sports – ha affrontato anche questo argomento, spiegando quali sono i fattori che hanno ostacolato il Matador in questo inizio di stagione. Ecco le sue parole: “Al Manchester United ci sono giocatori come Marcus Rashford e Mason Greenwood che sono molto apprezzati dai tifosi , ma forse avrebbero anche bisogno del Cavani di cinque anni fa. Probabilmente Edinson è stato preso nel momento sbagliato, ma è comunque un centravanti eccezionale. Quando lo vedo giocare in questa squadra penso che dia loro più concentrazione, hanno fiducia nel dare la palla ai suoi piedi e sviluppare il gioco su di lui. La dura realtà è anche che gli altri giocatori che ho citato, incluso Anthony Martial, vorrebbero poter giocare in qualsiasi altra posizione dell’attacco purché non siano costretti ad arretrare per la presenza di un loro compagno di reparto. Rashford e Martial preferirebbero giocare sulla sinistra, Greenwood preferisce invece la parte destra del campo, mentre sono stati tutti provati nel mezzo, si ha la sensazione che nessuno di loro voglia essere lì”.

VIDEO Calciomercato Milan, Tomori alla ribalta: i rossoneri valutano il riscatto dell’anglo-canadese

Chiosa finale sulle prossime mosse di mercato dei Red Devils che, a detta di Hughes, dovrebbero puntare su due nomi caldi del calcio europeo come Harry Kane ed Erling Haaland: “Sono certamente il tipo di giocatori per cui vale la pena investire sul mercato. Chissà però se il Manchester sarà in grado di convincere uno dei due ad accettare la destinazione, visto l’interesse di moltissimi altri club in cerca di un centravanti con le loro caratteristiche”.