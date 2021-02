Manchester United, rebus Cavani: il Boca Juniors tenta il Matador! Pressing di Rojo e voglia di Champions League. Le ultime

Sempre più incerta la permanenza di Edinson Cavani al Manchester United.

Dal suo arrivo tra le fila dei Red Devils, l’attaccante uruguaiano sembra essere tornato il giocatore che, in campo nazionale ed europeo, era spesso in grado di incidere. Diciassette presenze in Premier League – condite da sette reti e due assist – restano comunque un bottino ordinario per un centravanti con le sue qualità, anche se la forma fisica e il minutaggio concessogli non sono state totalmente dalla sua negli ultimi mesi. In questa prima parte di stagione, però, l’ex calciatore di Palermo e Napoli ha dato tutto se stesso per la causa che, al momento, lo renderà da contratto partecipe fino al prossimo mese di giugno, quando scadrà ufficialmente il suo legame con il club britannico. Gli anni passano, ma la prestanza e il carattere – oltre che uno smisurato fiuto del gol – restano, e il Matador è pronto a darne l’ennesima dimostrazione.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Sun, il numero 7 di Solskjaer starebbe pensando di prolungare il suo contratto attualmente in essere con i Red Devils almeno per un’altra stagione. Alla base di questa possibilità – spiega il noto quotidiano inglese – ci sarebbe l’opportunità di giocare la Champions League con la casacca di Old Trafford nella prossima annata. Un’occasione più che concreta per l’ex bomber del PSG, che arriverebbe alla soglia dei 35 anni con l’ultima imperdibile opportunità da giocarsi nel più importante palcoscenico europeo. Tuttavia, le voci sul suo addio al Paese oltre Manica non cessano, visto l’interesse di numerosi club per un calciatore che, nonostante l’età, resta di assoluta affidabilità. Tra queste ci sarebbe il Boca Juniors di Juan Roman Riquelme, fortemente intenzionato a intavolare una trattativa per riportare Cavani in Sud America.

Le motivazioni che potrebbero spingere la stella del Manchester United ad accettare un’offerta simile, sarebbero strettamente legate alla sua vita fuori dai campi da gioco. Per l’attaccante, infatti, sarebbe l’occasione di poter continuare a giocare a calcio e, allo stesso tempo, essere a sole cinque ore dalla sua Salto. Per far sì che l’affare possa ricevere una prepotente accelerata, il difensore del Boca Juniors Marcos Rojo avrebbe tentato di convincere il trentaquattrenne ad accettare l’ultimo contratto della sua illustre carriera. Una scelta che, aldilà dell’opera di convincimento del centrale xeneize, resta comunque nelle mani di Cavani, combattuto tra il ritorno a casa e la permanenza nell’olimpo europeo del calcio che conta.

