Malta, Mangia sollevato dall’incarico: l’ex Palermo accusato di presunte molestie…

Devis Mangia sollevato dall'incarico di ct della Nazionale maltese

Mediagol ⚽️

Il ct di Malta, Devis Mangia, non sarà in panchina stasera nell'amichevole contro Israele: al suo posto Davide Mazzotta. La Federazione ha annunciato in una nota che il tecnico è stato sollevato dall'incarico di coach della Nazionale maggiore, attraverso un comunicato diramato dalla stessa federcalcio maltese.

“La Malta FA comunica che Devis Mangia è stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di capo allenatore delle squadre nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche. Mangia ha dato la sua piena disponibilità per l’accertamento dei fatti in questione. L’Associazione non fornirà ulteriori commenti fino a quanto i prossimi passi non saranno discussi all’interno degli organi decisionali in modo aperto e trasparente. Per la partita contro Israele la squadra sarà guidata dal vice allenatore Davide Mazzotta”.

Secondo quanto riportato dal Times di Malta, l'ex ct dell'Italia U21 e in passato tecnico di Palermo, Spezia, Bari e Ascoli, tra le altre, sarebbe chiamato a rispondere dell'accusa di molestie sessuali nei confronti di un calciatore della Nazionale, che nel corso dell'ultima gara disputata contro l'Estonia non era sceso in campo. Secondo quanto pubblicato da vari media maltesi, accuse nei suoi confronti relative a presunti episodi analoghi, si erano verificati anche nel corso delle esperienze professionali vissute dal tecnico sulle panchine dell'Ascoli e dell'Universitatea di Craiova.