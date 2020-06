Liverpool, Robertson esalta Van Dijk: “È il miglior difensore al mondo, ci ha dato una marcia in più”.

Andrew Robertson esalta le doti tecniche e tattiche di Virgil Van Dijk.

Il laterale scozzese in forza al Liverpool ha incoronato il difensore olandese e suo compagno di squadra che è stato anche vicino a vincere il Pallone d’Oro. L’ex Dundee Utd, nel corso di un’intervista a Sky Sports, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“È il miglior difensore al mondo, amo ritrovarmelo sulla sinistra. Abbiamo un buon rapporto dentro e fuori il campo e ci aiutiamo molto. Fantastico leader, fantastico ragazzo. Amo giocare con lui, da quando è arrivato ci ha dato una marcia in più. Klopp? Come allenatore penso che sia al momento il migliore al mondo. Nella mia carriera ho sempre avuto dubbi su me stesso, lui ha tirato fuori il meglio di me, portandomi a prestazioni che mi hanno reso orgoglioso. È un uomo e un allenatore fantastico, è la figura paterna del suo gruppo di allenamento: è sempre con noi, per noi, dentro e fuori dal campo. Ecco perché abbiamo così tanto successo”.