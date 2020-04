Liverpool, la rivelazione di Manè: “Sono stato vicino al Manchester Utd, Klopp determinante”

Sadio Mané svela un curioso retroscena relativo al suo approdo al Liverpool.

L’attaccante senegalese ha fatto senza dubbio le fortune dei Reds soprattutto in questa stagione dove ha contribuito al primato in classifica del club guidato da Jurgen Klopp. Il numero 10 del Liverpool, attraverso le colonne del ‘Times‘, ha parlato del suo arrivo alla corte del tecnico tedesco.

“All’inizio pensavamo principalmente al Manchester United. È stato un momento difficile per me dato che ero spesso in panchina, quindi non pensavo che ci fosse qualcuno pronto a chiamarmi. Mi ha fatto piacere l’interesse di Klopp. Non pensavo di essere un rapper per lui”.

