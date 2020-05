Uefa, Ceferin: “Prematuro fermare la Ligue 1. Fair Play Finanziario? I club vivono una situazione economica non facile”

“Prematuro stoppare la Ligue 1”.

Parola di Aleksander Ceferin. Il presidente dell’UEFA, intervenuto ai microfoni di ‘beINSports’, è tornato a parlare dell’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, analizzando le inevitabili ripercussioni di tale condizione inquietante sull’intero mondo del calcio, partendo dalla decisione di sospendere il campionato francese.

“Penso che la maggioranza delle leghe europee, diciamo l’80%, finirà la stagione. Chi non lo farà, scelta autonoma, dovrà giocare le qualificazioni se vuole partecipare alle prossime competizioni Uefa. Anche la stagione europea verrà completata, probabilmente ad agosto. Personalmente credo che l’annullamento della Ligue 1 non sia stata la miglior soluzione, le cose sarebbero potute migliorare. Ma si tratta di una decisione del Governo, dunque club e Lega possono fare poco. Per me però la decisione è stata prematura, ma questo non influisce sulla Uefa”.

Sulla situazione di PSG e Lione, impegnate ancora in Champions League ma costrette a non giocare fino ad agosto: “Non so se sia una cosa positiva non giocare per molti mesi, soprattutto prima di partite così importanti. Purtroppo non si tratta di una mia decisione, dunque la rispettiamo, come deve sempre accadere per le scelte di un Governo. Non ci soffermeremo sulla situazione, abbiamo inviato linee guida riguardo la formula per qualificarsi alle prossime edizioni di Champions e Europa League“.

Chiosa finale sul capitolo Fair Play Finanziario: “Ci troviamo in una situazione economica straordinaria per via della pandemia, lo adatteremo ma nessuna decisione è stata al momento adottata. La situazione economica che stanno vivendo i club non è facile”.