Troyes-Angers, probabili formazioni: la compagine City Group a caccia dei tre punti

Ultime due sconfitte pesanti per i biancoblu, in cui hanno incassato ben sette reti. Il tecnico Irles dovrà fare a meno degli infortunati Azamoum, Bruus e Conte, per il resto dovrebbe essere confermato come modulo iniziale coperto 5-4-1 utilizzato finora. Sconto importante quello di domenica che andrà in scena allo "Stade de Auble": l'Angers ha raccolto solamente due pareggi in questo inizio di campionato, gara quindi che si preannuncia già quasi fondamentale per entrambe le squadre in ottica salvezza. Tra i più in forma la mezzala e numero 10 Tardieu, autore già di due reti nelle prime tre, a guidare la difesa ci sarò l'esperto ex Milan Adil Rami.