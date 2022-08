Tolosa-PSG, Montanier sfida Messi e Galtier: le probabili formazioni

Buon inizio per il Tolosa con una vittoria, due pareggi ed una sola sconfitta. Quattro punti totali per la squadra guidata da Philippe Montanier, ed un inizio che indirizza la compagine meridionale nella corsa alla salvezza. Mentre tre successi ed un pari per l'invalicabile Paris Saint-Germain, diciotto gol realizzati e quattro subiti contro Montpellier, Clermont, Lille e Monaco. Compito difficile per il nuovo tecnico Galtier quello di gestire tante stelle del calibro di Messi, Neymar e Mbappè in una sola squadra, che oggi più che mai ambiscono a brillare in vista del mondiale. Il mister transalpino non avrà con se in trasferta Presnel Kimpembe, Pablo Sarabia, oltre a Leandro Paredes non convocato per via delle trattative di mercato in corso con la Juventus.