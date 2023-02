Tolosa-Marsiglia, le probabili formazioni: Tudor schiera il tandem Payet e Sanchez

Il Marsiglia ha sperato nello scivolone della capolista Paris Saint-Germain contro il Lilla ma Messi e compagni sono riusciti a ribaltare il risultato nel finale conquistando tre punti preziosi per la fuga. Per tenere il passo non solo dei parigini ma anche delle altre concorrenti per un posto nella prossima Champions League come il Monaco, il Marsiglia necessita di tre punti contro una formazione sulla carta abbordabile. Amine Harit e Samuel Gigot sono gli unici indisponibili del tecnico ex Verona, Igor Tudor. In avanti spazio alla coppia ex Premier League formata da Payet ed Alexis Sanchez.