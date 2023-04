Tolosa-Lione, probabili formazioni: Blanc lancia Lacazette-Dembele, c’è Chaibi

Il match del "Municipal" tra Tolosa e Lione apre la trentunesima giornata di Ligue 1 , gara in programma alle 21. Padroni di casa che, reduci dalla vittoria contro il Montpellier , sono nel limbo della classifica, già praticamente salvi ma lontani dalla zona Europa. Diversa la situazione per il Lione , settimo e distante cinque punti dal Lille quinto, che significherebbe almeno Conference League .

Stagione del Tolosa fin qui forse anonima in campionato, impreziosita però dalla conquista della finale di Coupe de France, arrivata settimana scorsa con la vittoria contro l' Annecy . Con una vittoria, la compagine di Montanier sarebbe virtualmente salva e metterebbe anche fine alle tre sconfitte consecutive maturate nelle altrettante gare tra le mura amiche. Assenti per il match saranno lo squalificato Desler e gli infortunati Healey e Ratao . Terminale offensivo sarà Chaibi , autore finora di cinque reti in ventisette gare.

Come i padroni di casa, anche il Lione di Laurent Blanc ha disputato la semifinale di Coupe de France, uscendone però sconfitto per mano del Nantes. Nella scorsa gara di campionato invece, i biancorossi hanno conquistato un'importante vittoria nello scontro diretto per l'Europa, inanellando anche il sesto risultato utile consecutivo. Organico quasi al completo per il tecnico francese, che dovrebbe affidarsi al tandem offensivo Lacazette-Dembele, supportato da Cherki.