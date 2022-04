Strasburgo-Psg, le probabili formazioni: Gameiro sfida Messi e Neymar in Ligue 1

Le probabili formazioni dell'anticipo valido per la trentacinquesima giornata di Ligue 1 tra Strasburgo e Psg

La compagine guidata da Mauricio Pochettino ha già matematicamente conquistato il titolo nel precedente turno di campionato grazie al pari ottenuto al Parco dei Principi contro il Lens. La prestigiosa firma di Leo Messi ha sancito il traguardo raggiunto dai parigini, laureatisi campioni di Francia in virtù dei 78 punti fin qui collezionati con ben quattro giornate d'anticipo dalla fine del torneo. La sfida odierna conta molto di più per i padroni di casa del tecnico Stephan, attualmente sesti in graduatoria, ma ancora in piena lotta per la conquista di un posto in Europa. Vincendo contro Neymar e compagni, lo Strasburgo potrebbe agganciare momentaneamente Rennes e Monaco al terzo posto, insinuandosi in zona Champions League.