Strasburgo-PSG, le probabili formazioni: Galtier senza Hakimi, Diallo dal 1′

Il Paris Saint-Germain a caccia dei tre punti nel match in programma questa sera contro lo Strasburgo . Alle ore 21:00, allo Stade de la Meinau, andrà in scena la sfida valevole per trentasettesima giornata di Ligue 1 , la penultima prima del classico "rompete le righe". La squadra di Galtier , dunque, tornerà in campo dopo le tre vittorie di fila conquistate contro Troyes , Ajaccio ed Auxerre . Nove punti decisivi, con il PSG ad un passo dal suo undicesimo titolo nazionale.

Lionel Messi e compagni, a cui basta solo un punto, potrebbero laurearsi campioni di Francia già in questo weekend. Al momento, il PSG è a +6 sul Lens secondo. Sono ottantaquattro i punti ottenuti fin qui, frutto di ventisette successi, tre pareggi e sei sconfitte. Ottantasei i gol messi a segno in trentasei giornate, trentasei le reti incassate. Occupa il quindicesimo posto della classifica di Ligue 1 a quota trentanove punti, invece, il Racing Strasburgo, a +4 dalla zona retrocessione e dal quartultimo posto del Nantes. Uno score frutto di nove vittorie, dodici pareggi e quindici sconfitte. Quarantanove le reti realizzate, cinquantasei i gol subiti. Con i padroni di casa che non perdono in campionato dallo scorso 28 aprile, battuti in casa dal Lione. Da quel momento, due successi contro lo stesso Nantes ed il Nizza, oltre al recente pareggio ottenuto contro il Troyes.