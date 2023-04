Strasburgo-Lione, probabili formazioni: Antonetti con Diallo, out Aouar

Prima della recente sconfitta contro il Marsiglia, erano sette i risultati utili consecutivi per il Lione, con in particolare la vittoria sulla capolista PSG, intervallati però dall' eliminazione dalla Coupe de France per mano del Nantes. Settimo posto per Lacazette e compagni, distanti sei lunghezze dal Lille quinto, ultimo posto per partecipare alle prossime coppe europee. Stagione a due volti del Lione, che dopo una prima parte positiva è scivolato nel limbo della classifica, per poi riprendersi negli ultimi due mesi. Dovrebbe partire dalla panchina ancora una volta Houssem Aouar, destinato a cambiare area al fine stagione, quindi nel tridente d’attacco spazio a Barcola, Lacazette e Cherki.