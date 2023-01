Rennes-Psg, probabili formazioni: Galtier rilancia Messi, Neymar e Mbappé. Ok Doku

La formazione di Galtier ha preso il largo dal gruppo delle inseguitrici, ed è pronta a ripartire dai tre punti di vantaggio sul Lens secondo: l’unica ancora rimasta dietro ai campioni uscenti. Contro il Rennes ci saranno Neymar e Hakimi , pronti a partire dal 1′ insieme anche a Mbappè e Lionel Messi rientrato a pieno regime, con tanto di gol al ritorno dall' Argentina contro l' Angers nell'ultimo turno di campionato. Assenti gli indisponibili Verratti, Mendes, Kimpembe e Renato Sanches. I rossoneri di Genesio, quarta forza del massimo torneo francese, sono in cerca di preziosi punti per la corsa alla Champions League , ferocemente combattuta con Lille , Lorient e Monaco . Per strappare punti alle stelle parigine, i padroni di casa odierni si affideranno al talento di Jérémy Doku .

DOVE VEDERE IL MATCH

La sfida Rennes-PSG, in programma questa sera alle 20:45, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) o in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.