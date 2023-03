Rennes-Marsiglia, probabili formazioni: Tudor sfida Genesio, ok Malinovskiy

Reduce dalla vittoria di misura contro il Nantes , la compagine rossonera ha anche terminato di recente il proprio percorso in Europa League , eliminata dallo Shaktar Donetsk. Alternanza di vittorie e sconfitte per il Rennes dall'inizio di febbraio, poca continuità che però non ha permesso alla compagine di Genesio di mantenere la zona europea. Rendimento casalingo dei rossoneri tra i migliori della Ligue 1 , 33 punti guadagnati finora la tre mura amiche, solo il PSG ha fatto meglio.

Stagione da incorniciare finora per gli uomini di Igor Tudor. Cinquantadue punti per la compagine azzurra, seconda dietro la corazzata Paris Saint-Germain. Nello scorso turno sconfitto proprio dai parigini, tre vittorie nelle precedenti quattro gare per il Marsiglia, eliminato di recente dalla Coupe de France dall'Annecy. Per il tecnico ex Verona e Udinese l'unico indisponibile sarà Gigot.