Reims-PSG, Tuchel incorona Icardi: “Gli serviva tornare al gol, per un numero 9 segnare è d’obbligo”

Una doppietta di Mauro Icardi ha permesso al PSG di superare per 2-0 in trasferta lo Stade de Reims.

Il bomber argentino ha realizzato una rete per tempo con il bottino che poteva essere più succulento se solo nel corso della prima frazione di gioco non si fosse divorato un’occasione colossale. Soddisfatto per la prestazione offerta dal proprio attaccante, il tecnico dei parigini Thomas Tuchel che, in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Se sono contento che Icardi abbia segnato e si sia sbloccato? Onestamente sì e spero si sia davvero sbloccato. Era troppo tempo che non segnava ed era chiaro che sarebbe dovuto tornare al gol prima o poi. Ha lavorato bene questa settimana e meritava di fare gol. Per un numero 9 è importante segnare, ed è un bene che abbia segnato i due gol decisivi anche se era possibile fare meglio perché ha avuto altre grandi occasioni. Io chiedo solo una cosa ai miei. Abbiamo avuto altre 7-8 palle gol. Ecco, se abbiamo la possibilità di farne altri 8 dobbiamo farne 8. Voglio questo dai miei, questa serietà. Abbiamo la qualità per fare questo“.

VIDEO Lens-Psg, flop Tuchel in Ligue 1: parigini sconfitti da una matricola, senza Neymar, Icardi e Di Maria…