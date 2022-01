Real Madrid, accordo totale con Mbappé: contratto faraonico e ruolo da protagonista

Tutto fatto tra Real Madrid e Mbappé per l'arrivo della stella francese il prossimo giugno a parametro zero

Clamorosa indiscrezione di calciomercato rilasciata da Bild , che annuncia un presunto accordo tra Kylian Mbappé ed il Real Madrid sulla base di circa cinquanta milioni di euro a stagione, che di fatto renderà la stella francese il più pagato di sempre. Il classe 1998 è in scadenza di contratto con il PSG e non ha mai lasciato aperti spiragli sul possibile rinnovo, declinando ogni tentativo da parte della società parigina e restando in attesa della tanto agognata proposta dei Blancos. Una vicenda che tiene banco da diversi mesi, con il club di proprietà del fondo qatariota che dovrà fare a meno dell'ex Monaco senza monetizzare nulla sulla cessione di un cartellino pagato ben 180 milioni di euro nell'estate 2017.

Il calciatore originario di Parigi continua a risultare fondamentale per il Paris Saint Germain, segnando ben diciannove gol e sfornando sedici assist in questa prima parte di stagione, con l'obiettivo di lasciare Parigi con una Champions League in bacheca, già sfiorata nel 2020 contro il Bayern Monaco di Flick. Ad oggi la compagine di Pochettino sembra la favorita a vincere il campionato visto il distacco sia tecnico, sia di punti dal Nizza, secondo in classifica. Inoltre, il numero 7 è in piena lotta con Ben Yedder per il titolo di capocannoniere. Una stagione ancora da terminare al meglio ed un futuro a Madrid tutto da scrivere.