PSG, Verratti: “Possiamo vincere la Champions League. Rinnovo Mbappé e Neymar? Ho una sensazione”

Marco Verratti sul rinnovo di Kylian Mbappé e Neymar.

Il centrocampista azzurro in forza al PSG, nel corso di un’intervista rilasciata a RMC Sport, si è soffermato sul futuro dei suoi due compagni stellari.

“Con loro in squadra sappiamo di essere più forti. Parlo molto con loro, ma non dirò qui quello che ci diciamo. Ma parliamo molto. Sento che vogliono restare, sanno di far parte di un grande club, con un grande progetto. Per me vincere qui è diverso dal vincere altrove. Parlo per me. Abbiamo avviato un progetto molto grande per vincere la Champions League. Sono passati otto, nove, dieci anni. È normale che non possiamo vincere subito. Ma penso che ci stiamo avvicinando sempre di più alle grandi squadre”.