PSG, Verratti incorona Marquinhos: “Si merita la fascia da capitano, è il più adatto a svolgere un compito”

Vittoria sonora quella ottenuta dal PSG contro il Dijon: 4-0 grazie alle doppiette di Kean e Mbappé.

In casa parigina è nel frattempo tornato in campo Marquinhos che è stato scelto dal tecnico Tuchel come capitano della squadra. Su tale scelta ha detto la sua, Marco Verratti, che al termine del match di sabato sera ha così parlato ai microfoni di DAZN.

“A volte è importante comunicare con gli arbitri e su questo penso che Marquinhos sia il più adatto. Penso che in uno sport di squadra il capitano sia il più importante. Credo che ci siano tanti capitani in campo e anche Neymar, per esempio, lo è. Possiamo dire che lo sia a livello tecnico perché quando ce ne è bisogno lui si prende tante responsabilità in campo. Ha il suo modo di essere un leader, ed è sempre stato così. Siamo tutti diversi. Per me non conta avere una fascia al braccio per essere considerato un leader. Cerchiamo di sostenere Marquinhos, è il suo primo anno da capitano qui al Psg e siamo tutti dalla sua parte. Abbiamo un grande gruppo e tutti abbiamo gli stessi obiettivi e voglia di vincere”.