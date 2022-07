PSG, ufficiale l’addio di Pochettino: al suo posto Galtier

A subentrare all'argentino sarà, con ogni probabilità, Christophe Galtier: ex tecnico del Nizza e campione di Francia con il Lille nel 2021. Alle 14:00 di martedì 5 luglio è in programma una conferenza stampa, ma su cui non sono stati svelati ulteriori dettagli. Verosimilmente, dunque, sarà proprio domani la giornata in cui il nuovo tecnico sarà presentato alla stampa.