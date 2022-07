PSG, ufficiale Galtier: “La presenza di Campos decisiva. Su Neymar…”

Ribaltone in panchina in casa PSG. La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Christophe Galtier, allenatore ex Lille, è il nuovo tecnico del Paris Saint Germain, subentrato a Mauricio Pochettino. Dopo l’annuncio dell’esonero dell'argentino, i parigini hanno subito ufficializzato l’arrivo di Galtier in panchina, che ha parlato in conferenza stampa.