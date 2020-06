PSG, tre giocatori positivi al test sierologico: hanno avuto il Coronavirus

Tre giocatori e un membro dello staff del Paris Saint-Germain hanno contratto il Coronavirus.

Questo l’esito dei test seriologici effettuati dal club parigino. Gli esami, effettuati prima della ripresa degli allenamenti in vista della Champions League, hanno rivelato che tre giocatori e un membro dello staff hanno sviluppato gli anticorpi al Covid-19. I tamponi, tuttavia, hanno dato esito negativo, dunque i contagi sono relativi ad almeno quattordici giorni fa e i soggetti in questione — i cui nomi non sono stati resi noti — non sono più contagiosi. La squadra, per questa ragione, ha potuto iniziare a svolgere regolarmente le sedute di allenamento. Di seguito il comunicato ufficiale.

“I test sierologici effettuati ieri, prima della ripresa delle attività, hanno mostrato 4 precedenti casi di contagio da Covid-19 (tre giocatori e un membro dello staff). Non risultano più contagiosi e riprenderanno il loro programma di allenamento“.