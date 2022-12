Psg-Strasburgo 2-1: Marquinhos gioia e dolori, Neymar espulso. Mbappè salva Galtier

Il Paris Saint Germain vince in extremis una sfida complicatasi notevolmente nel corso dei 90' di gioco. Apre e pare chiudere la pratica il difensore centrale del club padrone di casa, Marcos Aoás Corrêa, noto come Marquinhos, autore prima di una rete in favore della sua squadre e di un accidentale autogol che ha regalato provvisoriamente il pareggio agli uomini di Julien Stéphan. Nei minuti di recupero, in seguito ad un assalto finale condotto dalla formazione guidata da Christophe Galtier, brava e fortunata nel conquistare calcio di rigore, è riuscita a trovare il vantaggio decisivo, grazie alla trasformazione dagli undici metri, firmata da Kylian Mbappé.