PSG, Sergio Ramos: “Siamo una corazzata. Qui conoscevo già Messi, Neymar e Navas”

Sergio Ramos ha commentato il momento di forma del Paris Saint Germain, dei primi tempi in Ligue 1 e dei compagni Messi, Neymar e Navas

Sergio Ramos, attuale difensore del Paris Saint Germain ed ex storico capitano e leader del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un evento promozionale targato Qatar Airways, uno dei principali sponsor del club parigino: "Il passaggio al PSG è stato emozionante ma anche complicato, perché ho trascorso molti anni a Madrid. Questo è un progetto sportivo unico. Avevo bisogno di tempo per adattarmi insieme alla mia famiglia ma sono ottimista e mi piacciono le sfide. Sono venuto per cercare di aiutare la squadra a vincere. Oggi noi siamo la squadra da battere, per tutti i giocatori che sono arrivati"