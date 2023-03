PSG-Rennes, probabili formazioni: Galtier sfida Genesio. Out Hakimi, c’è Truffert

Smaltita la cocente eliminazione, l'ennesima degli ultimi anni, in Champions League, il PSG cerca l'allungo ulteriore su Lens e Marsiglia. Sconfitta in settimana dal Bayern Monaco agli ottavi di finale, la compagine di Galtier cerca riscatto per guadagnare il prima possibile la matematica in campionato. Quattro vittorie consecutive per i parigini in altrettanti match in Ligue 1. Contro i rossoneri non ci saranno diversi calciatori top per il tecnico francese, tra cui Hakimi, Sergio Ramos, Kimpembe e Marquinhos. Nessuna sconfitta in casa quest'anno al "Parc de Princes" per il PSG, undici vittorie e due pari.